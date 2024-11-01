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Guarda y reproduce contenido con la memoria interna. Carga tus archivos multimedia en la pantalla y reproduce contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenidos en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que puedas seguir disfrutando tus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Solo selecciona una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estarás listo para una protección instantánea.
Sistema de administración de contenidos gratuito y fácil de usar que trabaja exclusivamente con las pantallas de Philips Sigage para gestionar tu contenido de señalización digital. Con SmartCMS puedes crear y programar tu propio contenido más de 24 horas todos los días. Simplemente crea tu red, diseña tu contenido, programa tu lista de reproducción y estás listo para jugar.
Conecta y controla tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseña tu contenido de señalización en línea y conéctale con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conecta un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conecta la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.
Convierte tu pantalla en una solución de señalización digital todo en uno y crea una red de pantallas conectadas, inteligente y segura. Open Pluggable Specification (OPS) es una ranura estándar de la industria a la que puedes agregar un reproductor de medios con OPS estándar. Esta solución libre de cables te brinda la capacidad de instalar, utilizar o mantener tu hardware cuando lo necesites.
El kit de calibración de color avanzada controla la luminancia de la retroiluminación, normaliza la curva gamma y calibra la escala grises de la red de la pantalla. Si cuentas con una pared para video impresionante, un diseño de mosaico atractivo, la instalación de una placa de menú o una sala de control, cada pantalla puede ajustarse a los mismos valores de color. Con este kit opcional aseguras un rendimiento de color uniforme en todas las pantallas de tu red.
Convierte tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guarda tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conéctalo a la pantalla. Crea tu lista de reproducción y programa tu contenido a través del menú en pantalla y disfruta de tus propias listas en cualquier momento y lugar.
Como sabemos que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas están diseñadas para ser usadas todo el día, todos los días. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Las pantallas IPS de Philips utilizan una tecnología avanzada que te brinda ángulos más amplios de visión de 178/178 grados, lo que te permite ver la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo, incluso en modo vertical. Además, te brindan imágenes nítidas con colores vívidos asombrosos, especialmente aptas para pared de video profesional y aplicaciones de tableros de menú, que requieren precisión de color y brillo uniforme en todo momento.
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