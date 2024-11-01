Kit de calibración de color para asegurar colores uniformes

El kit de calibración de color avanzada controla la luminancia de la retroiluminación, normaliza la curva gamma y calibra la escala grises de la red de la pantalla. Si cuentas con una pared para video impresionante, un diseño de mosaico atractivo, la instalación de una placa de menú o una sala de control, cada pantalla puede ajustarse a los mismos valores de color. Con este kit opcional aseguras un rendimiento de color uniforme en todas las pantallas de tu red.