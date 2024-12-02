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    Signage Solutions Pantalla línea Q

    86BDL3550Q/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

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    Informa y sorprende con una pantalla Ultra HD profesional Philips Q-Line. Puedes empezar a utilizar esta fiable solución tan pronto como la necesites.

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    Signage Solutions Pantalla línea Q

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    Destaca

    Pantalla 18/7 fácil de configurar.

    • 86"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra HD
    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.

    La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables

    La ranura OPS permite la integración de un PC sin el uso de cables

    Integrá un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitás para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

    Reproductor multimedia integrado. Programá contenidos de USB fácilmente

    Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube

    Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      217.4  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      85.6  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.4935 x 0.4935 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1.070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro peine 3D
      • Desentrelazado de compensación de movimiento
      • Exploración progresiva
      • Desentrelazado 3D MA
      • Optimización de contraste dinámico
      Tecnología de panel
      IPS
      Sistema operativo
      Android 8.0
      Imagen clínica
      Ajuste predefinido de imagen D (compatible con dicom parte 14)

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • 1 DVI-D
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (D-Sub analógica) (x1)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      OPS
      Control externo
      • Conector RS232C (entrada/salida) de 2.5 mm
      • IR (entrada/salida) conexión de 3,5 mm.
      • RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Control del teclado
      • Escondido
      • Con bloqueo
      Señal del control remoto
      Con bloqueo
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Facilidad de instalación
      Smart Insert
      Funciones de bajo consumo
      Smart Power
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Inicio en fuente
      Ventana de inicio
      activación/desactivación del logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100-240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      320  W
      Consumo (máx.)
      480 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5W
      Funciones de ahorro de energía
      Smart Power
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formatos de video
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 480 p, 60 Hz
      • 480 i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720 p, 50.60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1929.0  mm
      Peso del producto
      49,5  kg
      Altura establecida
      1100.0  mm
      Profundidad establecida
      69,5 mm (profundidad en montaje en pared)/91,8 mm (profundidad con asa)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      75.94  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      43.31  pulgadas
      Montaje en pared
      600 x 400 mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2,74 (profundidad en montaje en pared), 3,61 (profundidad con asa)  pulgadas
      Ancho del bisel
      15,5 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      109.13  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 ~ 80% de humedad relativa (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 ~ 95% de humedad relativa (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      • Doble núcleo Córtex A53 1,1 GHz
      • Doble núcleo Córtex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memoria
      • DDR3 de 2 GB
      • 8 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de corriente alterna
      • Cable RS232
      • Control remoto
      • Baterías para control remoto
      • Guía de inicio rápido
      Accesorios incluidos
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Cable para conexión en cadena RS232
      • Tornillo M3 (X1)
      • Tornillo M4 (x1)
      • Logotipo de Philips (1)
      • Cubierta USB (x1)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Árabe
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • Unidad central
      • ETL
      • FCC, Clase A
      • PSB
      • VCCI

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Cable RS232
    • Control remoto
    • Baterías para control remoto
    • Guía de inicio rápido
    Badge-D2C

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