Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita

Con el sistema operativo Android integrado en la pantalla, puede trabajar con los sistemas operativos más desarrollados del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla. O bien, elija entre la amplia biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde ella. Con el programador integrado, puede organizar sus aplicaciones y contenido en función de sus clientes y de la hora del día, y con la función de orientación automática, podrá mostrar el contenido en posición vertical u horizontal con solo girar la pantalla.