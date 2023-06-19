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    Signage Solutions Pantalla multitáctil

    43BDL3452T/00

    Atráigalos

    Fomente la colaboración. Comparta información. Esta pantalla táctil profesional UHD multitáctil de Philips, de gran capacidad de respuesta, es ideal para aplicaciones multiusuario con múltiples dedos, desde sistemas de orientación hasta presentaciones. Se pueden activar hasta 20 puntos táctiles simultáneamente.

    Signage Solutions Pantalla multitáctil

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    Atráigalos

    pantalla multitáctil de 20"

    • 43"
    • Con tecnología Android
    • Multitáctil
    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.

    CMND & Create. Desarrolle y lance su propio contenido

    CMND & Create. Desarrolle y lance su propio contenido

    Tome el control de su contenido con CMND & Create. Una interfaz con la función de arrastrar y soltar facilita la publicación de su propio contenido, ya sea una tabla de ofertas diarias o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados garantizan que sus imágenes, textos y videos estarán listos en un abrir y cerrar de ojos.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.

    CMND & Deploy. Instale e inicie aplicaciones de forma remota

    Instale e inicie rápidamente cualquier aplicación, incluso cuando esté fuera del sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy le permite agregar y actualizar sus propias aplicaciones, así como aplicaciones desde la tienda de aplicaciones de pantalla profesional de Philips. Simplemente escanee el código QR, inicie sesión en la tienda y haga clic en la aplicación que desea instalar. La aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Memoria interna. Cargue contenido para una reproducción instantánea

    Guarde y reproduzca contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional de Philips tiene una memoria interna que permite cargar medios en la pantalla para una ofrecer una reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como caché para la transmisión en línea.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones nativas y web

    Controle la pantalla mediante una conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android, y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      108.0  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      43  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado con compensación de movimiento
      • Escaneo progresivo
      • Desentrelazado de 3D MA
      • Realce de contraste dinámico
      Tratamiento de superficies
      Revestimiento antirreflejo
      Tecnología de panel
      IPS
      Sistema operativo
      Android 8.0

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 tipo A (x2)
      • USB 2.0 tipo B (x1)
      • VGA (D-Sub analógico) (x1)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • micro SD
      • OPS
      Control externo
      • RJ45
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 de 10 W

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      100  W
      Consumo (máx.)
      220 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Potencia inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1004.4  mm
      Peso del producto
      18.54  kg
      Altura establecida
      592.6  mm
      Profundidad establecida
      75,3 (D en montaje en pared) / 109,2 (Den caja OPS externa)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      39.54  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      23.33  pulgadas
      Montaje en pared
      200 x 200 mm, M6
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  pulgadas
      Ancho del bisel
      16,3 mm (T/L/R)
      Peso del producto (libras)
      40.87  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 - 80 % (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 - 95 % (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Reproductor interno

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memoria
      • DDR3 de 2 GB
      • 8 GB
      Wi-Fi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Tela de limpieza (x1)
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cable de alimentación (3 m)
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Control remoto y baterías AAA
      • Cable RS232 (3 m) (x1)
      • Cable RS232 en cadena tipo Daisy (x1)
      • Cubierta USB y tornillo x1
      Soporte
      BM05922 (opcional)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Español
      • Turco
      • Ruso
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Danés
      • Neerlandés
      • Finlandés
      • Noruego
      • Portugués
      • Sueco
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC, clase A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Interactividad

      Tecnología multitáctil
      IRHE
      Puntos de contacto
      20 puntos de contacto simultáneos
      Plug & Play
      Compatible con HID
      Vidrio de protección
      Vidrio templado de seguridad de 3 mm

    Badge-D2C

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