CMND & Create. Desarrolle y lance su propio contenido

Tome el control de su contenido con CMND & Create. Una interfaz con la función de arrastrar y soltar facilita la publicación de su propio contenido, ya sea una tabla de ofertas diarias o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados garantizan que sus imágenes, textos y videos estarán listos en un abrir y cerrar de ojos.