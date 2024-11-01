22BDL7231L/00
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Los soportes de montaje fácil patentados hacen que la instalación sea aún más rápida. Estos elementos opcionales están disponibles para el montaje de LED plano, curva convexa (en 177,5/175/172,5 grados) y esquinas en forma de L de 90 grados.
El revestimiento conformado resistente al polvo, la suciedad, los hongos y la humedad protege este producto y facilita el mantenimiento. Con clasificación IP30 y certificación contra el ingreso para reducir la posibilidad de cortocircuito por efecto del polvo y la corrosión.
Mezcle y combine cada uno de los tamaños de panel LED L-Line 7000 de Philips para formar una sola pantalla de cualquier forma y dimensión. Las clavijas de alineación flexibles dinámicas garantizan un ajuste perfecto en cualquier circunstancia, lo que da como resultado una superficie de visualización suave y sin inconvenientes. Para mayor comodidad y eficiencia, cada panel LED cuenta con aberturas en cada lado a fin de permitir una conexión por cable versátil entre los paneles LED y cualquier conexión de entrada externa. Las aberturas en la parte superior e inferior del panel LED se pueden abrir en caso de que el acceso solo esté disponible desde la parte superior o inferior del panel.
Las pantallas LED profesionales de Philips utilizan LED de alto rendimiento, los cuales se ponen a prueba exhaustivamente, y ofrecen eficiencia energética y rentabilidad. Además, la tecnología mejorada permite que la pantalla ahorre dinámicamente en materia de consumo de energía.
Cada panel LED L-Line de Philips se calibra en nuestra fábrica en perfectas circunstancias. Esto significa que no es necesario realizar una calibración adicional en la ubicación, lo que se traduce en instalaciones en menos tiempo. Los archivos de calibración y configuración están disponibles para garantizar un mantenimiento rápido.
El diseño retardante frente al fuego ralentiza la propagación de llamas en caso de incendio y ayuda a proteger la integridad estructural del panel LED en caso de incendio. Probado y con certificaciones de seguridad contra incendios.
Los paneles LED de la serie L-Line 7000 de Philips tienen una altura de 25 cm y están disponibles en anchos de 50, 75 y 100 cm. Estas pantallas están listas para instalarse en cualquier formato horizontal sin limitaciones de tamaño. También están disponibles con esquinas biseladas para formar diseños con curvas en formatos convexos y cóncavos.
Cree pantallas sin bisel de ninguna forma, tamaño o resolución. El diseño modular de los paneles LED profesionales de Philips permite adaptarse a cualquier espacio. Construya instalaciones vastas y envolventes o monte patrones intrigantes. Cree fácilmente pantallas que fluyen sin problemas alrededor de los recorridos de las puertas y otras aberturas. Con la nueva serie 7000 de Philips es fácil crear hasta pantallas con esquinas y curvas uniformes.
Logra la perfección a través de la precisión. El Monitoreo de estado activo permite que el mantenimiento sea rápido, sencillo y predecible, ya que muestra el elemento exacto de la falla y la ubicación. El uso de este software que funciona en tiempo real, tanto en línea como sin conexión, el reemplazo de la pieza relevante se convierte en un proceso eficiente y es imprescindible para los propietarios de la pantalla con muchas ubicaciones geográficas.
La pantalla LED profesional de Philips cuenta con cableado incorporado para mantener los cables de alimentación y de datos ordenados. Los paneles de la pantalla están conectados en cadena tipo Daisy tanto para la alimentación como para los datos, lo que permite minimizar el desorden y acelerar la instalación.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.