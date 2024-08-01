La mejor precisión a la máxima velocidad con Dual AI
Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed con una innovación exclusiva, la integración de Dual AI. SmartSpeed Precise representa el avance hacia la máxima precisión a la máxima velocidad, ya que acelera el tiempo de exploración hasta 3 veces [1] y permite un incremento de la nitidez de hasta un 80 % [2].
SmartSpeed Precise de Philips
Precisión insuperable a máxima velocidad
Con la exclusiva tecnología de reconstrucción Dual AI de Philips.
Resultados comprobados
Hasta un 80 %
más de nitidez en las imágenes
Hasta un 80 %
más de nitidez en las imágenes
en comparación con las imágenes convencionales [2].
Hasta 3 veces
más rapidez
Hasta 3 veces
más rapidez
al explorar para ayudar a reducir el tiempo de examen y aumentar la productividad [1].
Solo
flujo de trabajo de parámetros
Solo
flujo de trabajo de parámetros
optimiza la calidad de imagen.
Dual AI
integrada para la reconstrucción
Dual AI
integrada para la reconstrucción
para conseguir una nitidez inigualable.
Incremente su confianza con una nitidez inigualable
SmartSpeed Precise permite un aumento de la nitidez de hasta un 80 % [2] y ofrece imágenes de resonancia magnética con reducción de los artefactos de anillo. La tecnología de aprendizaje profundo Philips SmartSpeed se aplica en la fuente de la señal de resonancia para eliminar el ruido y preservar los detalles.
Avance con la máxima aceleración
Al explorar hasta tres veces más rápido [1] y ayudar a reducir el tiempo total del examen, SmartSpeed Precise puede ayudar a aumentar la productividad del departamento de resonancia magnética. Puede aprovechar el tiempo ganado para examinar más pacientes y reducir el costo por escaneo, agregar pacientes no planificados a la agenda o reducir el tiempo de trabajo del personal.
Avance con máxima accesibilidad
SmartSpeed Precise está disponible en todos los sistemas nuevos y en la base instalada de sistemas de resonancia magnética Philips de 1.5 T y 3.0 T [3], y para todas las anatomías.
Galería de imágenes
Comparación de velocidad de Philips SmartSpeed Precise: columna vertebral
Comparación de Philips SmartSpeed Precise: cardiaco
Comparación de la nitidez de imagen con Philips SmartSpeed Precise: columna vertebral
Comparación de nitidez de imagen con Philips SmartSpeed Precise: hipófisis
Comparación de velocidad con Philips SmartSpeed Precise: rodilla
Comparación de velocidad con Philips SmartSpeed Precise: rodilla
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Preguntas frecuentes
Philips SmartSpeed Precise es la tecnología de aceleración de resonancia magnética de última generación impulsada por motores duales de IA que aumenta la velocidad de exploración y la nitidez de las imágenes. Se basa en las tecnologías Philips Compressed SENSE y SmartSpeed para ofrecer exploraciones hasta 3 veces más rápidas [1] e imágenes 80 % más nítidas [2].
Philips SmartSpeed Precise utiliza reconstrucción basada en aprendizaje profundo, integrada en la fuente de la señal de resonancia magnética, para reducir el ruido, minimizar los artefactos de anillo y mejorar la relación señal-ruido. Esto da lugar a imágenes más claras que ayudan a los radiólogos a realizar diagnósticos más precisos con mayor facilidad.
La tecnología está disponible en todo el portafolio de sistemas de resonancia magnética Philips nuevos e instalados de 1.5 T y 3.0 T, incluídas las plataformas BlueSeal que funcionan sin helio.
Philips SmartSpeed Precise se integra al flujo de trabajo más reciente de Philips, MR Workspace (R12), y reduce los pasos manuales y optimiza la productividad. Muchos centros reportan una reducción significativa de los tiempos de examen y una mayor capacidad diaria de atención de pacientes.
Los pacientes que tienen dificultades para mantenerse quietos, como los pacientes pediátricos, adultos mayores o personas con demencia, se benefician enormemente de la mayor rapidez y comodidad de la exploración. La mayor velocidad y claridad de imagen también apoyan la obtención de imágenes más confiables para anatomías complejas.