La mejor precisión a la máxima velocidad con Dual AI

Philips SmartSpeed Precise es nuestra técnica de aceleración de última generación que amplía las tecnologías probadas Compressed SENSE y SmartSpeed con una innovación exclusiva, la integración de Dual AI. SmartSpeed Precise representa el avance hacia la máxima precisión a la máxima velocidad, ya que acelera el tiempo de exploración hasta 3 veces [1] y permite un incremento de la nitidez de hasta un 80 % [2].