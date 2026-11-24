La solución SmartCT complementa a nuestras excepcionales herramientas de intervencionismo con una orientación clara diseñada para eliminar las barreras en la obtención de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Simplifica la adquisición de imágenes 3D para capacitar a todos los usuarios clínicos, independientemente del nivel de experiencia que tengan [1]. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en cuestión de segundos en el módulo de pantalla táctil del modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con las herramientas avanzadas de visualización y medición 3D.