Sistema de alerta y almacenamiento para soportar la excelencia clínica

Los monitores fetales y maternos Philips, transductores inalámbricos, y el sistema de información del departamento abarcan el continuo de atención obstétrica. Nuestras tecnologías están diseñadas para contribuir a la eficiencia mejorada del personal y soportar el entorno del paciente. El sistema de alerta de la traza fetal básico y avanzado lo hace consciente inmediatamente de los eventos críticos. Display IntelliSpace Perinatal alerta incluso cuando otras aplicaciones clínicas no están en uso - no se requiere un PC especializado.