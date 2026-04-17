Modos flexibles de operación para uso en la sala general

Se puede utilizar el monitor en el modo de monitoreo de control o continuo. En el modo continuo, se puede utilizar el IntelliVue MP5SC para monitoreo de cabecera a largo plazo. Su paquete opcional de escalada EWSpermite al MP5SC convertirse en un monitor ECG completo a través de un dispositivo que lleva el paciente cuando se requiere un monitoreo mejorado, como en el caso de un evento codificado.