Philips IntelliVue MP5SC con IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) (Guardián de puntuación para alerta temprana) ayuda a mejorar la atención al paciente al proporcionar las mediciones solicitadas y soporte de decisiones clínicas justo en el punto de atención.
Mediciones esenciales para apoyar decisiones informadas
Modos flexibles de operación para uso en la sala general
La pantalla táctil grande de 8,4'' muestra datos clave en una mirada
Características
Mediciones esenciales para apoyar decisiones informadas
Innovador e informativo, el MP5SC ofrece mediciones clave, que incluyen SpO₂, PAN, SureTemp, y Microstream CO₂ para apoyar las decisiones de los médicos al lado del paciente.
Modos flexibles de operación para uso en la sala general
Se puede utilizar el monitor en el modo de monitoreo de control o continuo. En el modo continuo, se puede utilizar el IntelliVue MP5SC para monitoreo de cabecera a largo plazo. Su paquete opcional de escalada EWSpermite al MP5SC convertirse en un monitor ECG completo a través de un dispositivo que lleva el paciente cuando se requiere un monitoreo mejorado, como en el caso de un evento codificado.
La pantalla táctil grande de 8,4'' muestra datos clave en una mirada
Este monitor tiene una pantalla táctil grande y brillante de 8,4'' con configuraciones flexibles de parámetros para mejorar la atención al paciente.