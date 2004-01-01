Términos de búsqueda
El DEA de entrenamiento Trainer 3 ofrece entrenamiento realista para la realización del tratamiento que corresponda, incluida la RCP y la administración de la descarga.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
|Escenarios de capacitación
|
|Baterías
|
|Escenarios de capacitación
|
|Baterías
|
|Escenarios de capacitación
|
|Baterías
|
Ver producto
El desfibrilador HeartStart FRx incluye características avanzadas de orientación de vida para ayudar a guiar el tratamiento de paro cardíaco repentino. Con una configuración sencilla, indicaciones de voz claras y un diseño resistente, el HeartStart FRx está diseñado para respondedores in situ.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísPeru (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.