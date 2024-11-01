Elegir un nuevo sistema de ultrasonido tiene que ver con el equilibrio. Necesita información de diagnóstico precisa rápidamente, una interfaz de usuario simplificada, aunque intuitiva, y fácil acceso a características esenciales, junto con un diseño ergonómico y la tecnología más reciente.
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Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
Diseñado para lograr un equilibrio
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
Diseñado para lograr un equilibrio
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
Rendimiento que usted puede observar
Rendimiento que usted puede observar
La formación de haz de precisión, los ajustes preestablecidos específicos al tejido (TSP, por sus siglas en inglés) y las herramientas de eficiencia y automatización del Affiniti 30 proporcionan el rendimiento y flujo de trabajo necesarios para un buen ritmo de procesamiento. El Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional de representación tridimensional en superficie e información para diagnosticar anomalías y estructuras fetales.
Rendimiento que usted puede observar
La formación de haz de precisión, los ajustes preestablecidos específicos al tejido (TSP, por sus siglas en inglés) y las herramientas de eficiencia y automatización del Affiniti 30 proporcionan el rendimiento y flujo de trabajo necesarios para un buen ritmo de procesamiento. El Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional de representación tridimensional en superficie e información para diagnosticar anomalías y estructuras fetales.
Rendimiento que usted puede observar
La formación de haz de precisión, los ajustes preestablecidos específicos al tejido (TSP, por sus siglas en inglés) y las herramientas de eficiencia y automatización del Affiniti 30 proporcionan el rendimiento y flujo de trabajo necesarios para un buen ritmo de procesamiento. El Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional de representación tridimensional en superficie e información para diagnosticar anomalías y estructuras fetales.
La formación de haz de precisión, los ajustes preestablecidos específicos al tejido (TSP, por sus siglas en inglés) y las herramientas de eficiencia y automatización del Affiniti 30 proporcionan el rendimiento y flujo de trabajo necesarios para un buen ritmo de procesamiento. El Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional de representación tridimensional en superficie e información para diagnosticar anomalías y estructuras fetales.
El confort le hace frente a la competencia
El confort le hace frente a la competencia
Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
El confort le hace frente a la competencia
Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
El confort le hace frente a la competencia
Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
Una inversión inteligente
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
Una inversión inteligente
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
Diseñado para lograr un equilibrio
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
Diseñado para lograr un equilibrio
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
El flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
Con el Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo cumple con el factor sorpresa. El sistema responde a la necesidad cotidiana de hacer exploraciones rápidamente y producir resultados eficientemente, al incorporar las innovaciones que hace que las soluciones de ultrasonido de Philips sean la elección de los que exigen calidad de imagen y aplicaciones clínicas comprobadas.
Rendimiento que usted puede observar
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Rendimiento que usted puede observar
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La formación de haz de precisión, los ajustes preestablecidos específicos al tejido (TSP, por sus siglas en inglés) y las herramientas de eficiencia y automatización del Affiniti 30 proporcionan el rendimiento y flujo de trabajo necesarios para un buen ritmo de procesamiento. El Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional de representación tridimensional en superficie e información para diagnosticar anomalías y estructuras fetales.
El confort le hace frente a la competencia
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El confort le hace frente a la competencia
Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
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Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
Philips aprovecha las experiencias de sus clientes para diseñar el Affiniti 30 a fin de enfrentar los retos de la exploración cotidiana. Entendemos la realidad de los espacios reducidos, alto volumen de pacientes, pacientes técnicamente difíciles y las limitaciones de tiempo, y hemos diseñado el sistema con detalles bien pensados para ayudar a aligerar su carga de trabajo.
Una inversión inteligente
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El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
Una inversión inteligente
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
Una inversión inteligente
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
El Affiniti 30 cuenta con un bajo costo total de propiedad, de modo que es una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de funcionamiento, este cuenta con: 1) un diseño modular para mayor confiabilidad y reparación rápida, 2) monitoreo de servicios remotos de Philips*, los cuales corrigen problemas a través de una conexión estándar de Internet y reducen la necesidad de visitas de mantenimiento, y 3) acceso a nuestra organización de servicio galardonada.
*No todos los servicios están disponibles en todas las ubicaciones geográficas; para obtener más información, comuníquese con su representante de Philips. Es posible que requiera un contrato de mantenimiento.
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