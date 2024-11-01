Diseñado para lograr un equilibrio

Usted va más allá del deber para proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, se espera que lo haga en menos tiempo, con menos recursos y mayor volumen de pacientes. Para equilibrar todas estas exigencias, necesita información de diagnóstico en poco tiempo. Necesita una funcionalidad avanzada en un sistema ergonómico que sea fácil de usar y esté diseñado para soportar los rigores diarios de un alto volumen de pacientes.