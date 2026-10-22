Aviso legal

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211568423001171.

2. Mejora en el tiempo de inicio (50 % a 85 %) en comparación con la versión anterior, Advanced Visualization Workspace 12, según se evaluó mediante datos de prueba en un entorno de prueba

3. Sollmann N. et al. Subtraction Maps Derived from Longitudinal Magnetic Resonance Imaging in Patients with Glioma Facilitate Early Detection of Tumor Progression. Cancers 2020, 12, 3111

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