Aviso legal

1. La disponibilidad de las funciones está sujeta a la autorización o aprobación regulatoria local. No disponible para su venta en Estados Unidos.

2. En la práctica clínica, Precise Image puede reducir la dosis de TC según la tarea clínica, el tamaño del paciente y la región anatómica. La dosis debe determinarse con un radiólogo y un físico para garantizar la calidad diagnóstica. Las pruebas se realizaron con protocolos corporales de referencia, cortes de 1,0 mm en configuración "Smoother" y el fantoma MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory), evaluando el pin de 10 mm frente a la proyección retrofiltrada. Mediante una herramienta de observador Hoteling canalizado, se observó una reducción del ruido de imagen de hasta el 85 % y una mejora de la detectabilidad de bajo contraste del 0 % al 60 %, con reducciones de dosis del 50 % al 80 %. La apariencia de imagen se evaluó mediante el desplazamiento de la curva NPS en un fantoma de agua de 20 cm, con una región de interés central de 50 × 50 mm y un desplazamiento promedio máximo del 6 %.

3. Chacko C. Informe de revisión clínica de Precise Intervention para Loong. Philips Doc ID: D000874955. 2021.

4. Mejora del flujo de trabajo reportada por los usuarios. Con base en una encuesta de terceros realizada a 145 usuarios en ocho países. Informe cuantitativo 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. Noviembre de 2020. Los resultados reales pueden variar en otros casos.

5. Aplicable con el mantenimiento necesario y las actualizaciones comerciales requeridas.

6. La disponibilidad de la garantía Tube for Life varía según el país. Consulte con su representante local de Philips para obtener más información.

7. La experiencia real de servicio puede variar según el tipo de contrato, la configuración del sistema, la ubicación geográfica y factores externos como la disponibilidad de repuestos. Las garantías de rendimiento, incluida la disponibilidad operativa, están sujetas a los términos y condiciones de cada acuerdo de servicio.

8. Los datos de servicio se basan en los registros internos de Philips correspondientes a sistemas de TC bajo contrato de servicio desde enero hasta diciembre de 2024.

9. Los datos de servicio se basan en los registros internos de Philips correspondientes a los sistemas de TC Brilliance Air, iCT, Ingenuity, Incisive y Spectral CT bajo contrato de servicio desde enero hasta diciembre de 2024.