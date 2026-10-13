Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
Si la afeitadora o el cortapelos hacen un ruido fuerte, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.
La afeitadora requiere limpiezas regulares para funcionar correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento.
Antes de limpiar la afeitadora, consulte si se puede lavar o si solo se puede limpiar en seco.
Afeitadoras lavables Tienen un símbolo de grifo o ducha impreso en ellas. Para limpiar estos dispositivos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua. No utilice agua jabonosa ni detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora de la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Lave y seque los accesorios por separado antes de volver a colocarlos en la afeitadora.
Afeitadoras no lavables Estos dispositivos llevan impreso un símbolo de grifo tachado. Estos aparatos no se pueden lavar con agua. Cuando quite los accesorios, limpie la zona que hay debajo con el cepillo pequeño suministrado o con un bastoncillo de algodón.
Afeitadoras no lavables con accesorios lavables Algunas afeitadoras Philips no se pueden lavar. Sin embargo, sus accesorios sí se pueden lavar. Para estos dispositivos, retire los accesorios para lavarlos. Asegúrese de que los accesorios estén completamente secos antes de volver a colocarlos en la afeitadora. Vea el siguiente vídeo de instrucciones para aprender a limpiar dichos dispositivos.
Para obtener instrucciones detalladas de su modelo en particular consulte el manual de usuario.
Es posible que la afeitadora no se haya montado correctamente, lo que provoca estos ruidos. Quite el accesorio de recorte o corte que esté utilizando y vuelva a conectarlo en otra vez. Siga las instrucciones que aparecen en el manual del usuario.
Le recomendamos que lubrique la afeitadora cada seis semanas. Puede poner unas gotas de aceite sobre los dientes de la unidad de corte de la afeitadora. Puede utilizar el aceite incluido en el embalaje o cualquier otro aceite para máquinas de coser.
Si se está agotando la batería de la afeitadora, puede producir un sonido extraño. Recargue el dispositivo por completo antes de volver a utilizarlo. En caso de que la afeitadora funcione con pilas AA desechables, es posible que tenga que sustituirlas. Al cambiar las pilas, asegúrese de que utiliza las pilas adecuadas para el dispositivo indicadas en el manual de usuario. No mezcle diferentes tipos o pilas nuevas y antiguas. Al poner las pilas asegúrese de que los polos + y - estén en la posición correcta. Si la recomendación anterior no soluciona el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que su afeitadora o cortapelos tengan algún daño interno. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución de su afeitadora o cortapelos.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HC3525/15, MG7736/15, HC7650/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›