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Asistencia de Philips

Se me irrita la piel después de utilizar la depiladora Philips

La depilación elimina el vello de raíz. Algunos efectos posteriores, como picor, enrojecimiento o tirantez son normales después de utilizar la depiladora de Philips, especialmente si tiene la piel sensible. También puede notar pequeños bultos en la piel o experimentar una sensación de ardor. Esto desaparece con el tiempo y no es nada de lo que preocuparse.

Pruebe nuestros consejos a continuación para evitar o reducir estos efectos secundarios o consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel seca. Si la irritación de la piel no desaparece al cabo de 3 días, consulte a su médico.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE730/00, BRE700/00, BRE730/10. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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