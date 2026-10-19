Mi cafetera espresso Philips desecha el café molido sin preparar el café

La cafetera espresso de Philips desechará el café molido cuando se cancele la preparación del café. Siga leyendo para obtener más información y soluciones.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2231/42, HD8752/95.
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