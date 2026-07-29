Los alimentos de mi Airfryer no están crujientes/como esperaba
Si observa que los alimentos o aperitivos preparados en la Philips Airfryer no están lo suficientemente crujientes, siga los pasos que se indican a continuación para aprender a solucionarlo.
Evite cocinar una gran cantidad de aperitivos o alimentos a la vez. Si la cantidad de alimentos es menor, se freirán de forma más uniforme.
Un buen método para asegurarse de que la cantidad es correcta consiste en cubrir el fondo de la cesta de la Philips Airfryer con una capa de aperitivos únicamente.
Utilice patatas frescas y ligeramente harinosas que sean adecuadas para hacer patatas fritas. Si necesita guardar las patatas, no lo haga en un entorno frío (por ejemplo, en un frigorífico).
Si va a preparar patatas fritas caseras en la Airfryer, siga estos pasos:
Pele las patatas y córtelas en tiras.
Deje las tiras de patata en remojo en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos y séquelas con papel de cocina.
Vierta media cucharada de aceite de oliva en un recipiente, coloque las tiras en el interior y mézclelas hasta que estén cubiertas de aceite.
Saque las tiras del recipiente con las manos o con un utensilio de cocina para que el aceite sobrante se quede en el recipiente. Coloque las tiras en la cesta.
Fría las tiras de patata a 180 °C (350 °F) y sacuda la cesta a mitad del proceso de fritura con aire caliente. Sacuda la cesta dos o tres veces durante el proceso de fritura con aire para obtener un resultado más uniforme.
Consulte también nuestro vídeo a continuación:
Para obtener resultados óptimos con la Philips Airfryer, debe utilizar productos aptos para cocinar en el horno. Los aperitivos aptos para cocinar en el horno se doran y adquieren una textura crujiente cuando se preparan en la Airfryer.
Elija la temperatura correcta: La mayoría de los aperitivos deben prepararse a una temperatura de 200 °C (400 °F), excepto aquellos que llevan masa. Los aperitivos que llevan masa se deben freír a 180 °C (350 °F).
En la mayoría de los casos, para que los aperitivos se cocinen completamente, es necesario utilizar el tiempo indicado para horno. Los tiempos de preparación de una freidora son menores por lo que, de aplicarse, los alimentos no se cocinarían correctamente. Consulte la tabla de alimentos del manual de usuario de la Airfryer o la aplicación HomeID para conocer los tiempos de cocción recomendados por ingrediente. Añada unos minutos más si los alimentos no están lo suficientemente crujientes (tenga cuidado de no quemarlos). Tenga en cuenta lo siguiente: · Sacuda la cesta de la Philips Airfryer a mitad del proceso de preparación si los alimentos entran en contacto entre sí. · Sacuda la cesta 2 o 3 veces si prepara una gran cantidad de comida para conseguir un resultado más uniforme. · Asegúrese de que la comida se mezcla bien mientras la sacude (las capas inferiores deben pasar a la parte superior y viceversa) con el fin de conseguir unos resultados más homogéneos. Eche un vistazo también al vídeo a continuación:
Cuando prepare platos caseros de patata, aperitivos empanados o platos de carne, use un poco de aceite para obtener unos resultados crujientes. Use también variedades de aperitivos bajos en grasa cuando sea posible. Los aperitivos con un alto porcentaje de grasas dificultarán la posibilidad de conseguir un resultado crujiente.
Para saber cómo utilizar el aceite en la Airfryer correctamente, siga estos consejos:
Seque el exterior del alimento correctamente antes de agregar el aceite.
No utilice demasiado aceite, ya que conseguirá unos alimentos menos crujientes y con más grasa.
Puede aplicar una ligera capa de aceite a la carne o bien marinarla para conseguir el acabado más crujiente posible.
Al preparar patatas fritas o cualquier otro alimento apilado, se recomienda usar la cesta más grande (lado derecho). Esta cesta tiene una mayor superficie que permite distribuir los ingredientes de manera más uniforme. De esta forma, el calor y el flujo de aire se distribuyen de forma más equilibrada entre los ingredientes y, por lo tanto, se cocinan mejor. ¿Le han resultado útiles las soluciones anteriores? Si no es así, contacte con nosotros para obtener ayuda.
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