Mi aspirador Philips produce un sonido extraño

Si el aspirador Philips produce un sonido extraño, lea a continuación nuestros consejos para resolver el problema.
Compruebe si hay un objeto atascado en la boquilla, el tubo o la manguera del aspirador Philips. El flujo de aire del aspirador puede estar parcialmente bloqueado por un objeto atascado en una de esas piezas. Si es así, extraiga el objeto antes de seguir aspirando.
Si utiliza un accesorio diferente al que usa habitualmente, es posible que el aspirador Philips haga un ruido diferente. Compruebe si el aspirador vuelve a emitir un sonido normal cuando deja de utilizar el accesorio que estaba utilizando. De ser así, no se preocupe por el ruido, se trata de algo normal.
Si el botón de potencia de succión de la manguera del aspirador Philips está abierto, se puede producir un sonido extraño procedente del dispositivo. En ese caso, puede cerrar el control deslizante para evitar el sonido extraño.
Si el motor o el filtro de salida del aspirador Philips están obstruidos, puede emitir un sonido extraño. Para resolver este problema, limpie los filtros del aspirador. Puede consultar el manual de usuario para obtener instrucciones específicas sobre cómo limpiar el filtro.
Otro motivo por el que el aspirador puede emitir un sonido extraño es que los filtros estén mal colocados. En este caso, coloque los filtros en su lugar correcto en el aspirador.
Si el depósito del polvo del aspirador Philips está lleno, esto puede provocar que el aparato emita un sonido extraño. Limpie el depósito del polvo para solucionarlo. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo limpiar el depósito del polvo, consulte el manual de usuario.
Si las situaciones anteriores no se aplican a su caso, es posible que el motor de su aspirador Philips esté dañado. En ese caso, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:FC6687/01, FC8734/01, FC6125/01.