Luces LED de 260 K como atmósfera de la fiesta

Agrega la mejor atmósfera, ambiente y pasión a cualquier fiesta, con miles de luces de colores que parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. Elige fácilmente colores claros para coincidir con tu tema, o escoge uno de los muchos sistemas preseleccionados. Mueve el botón de graves NX para hacer que el espectáculo de luces sea aún más intenso.