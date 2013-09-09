Descontinuado
NTRX700MU/55
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Disfrutá de graves potentes con este sistema Philips de 1100 W que cuenta con graves NX para activar cualquier fiesta. Obtén canciones desde dispositivos USB mezcladas automáticamente con Auto DJ, 260 mil efectos de luces LED y transmisión sencilla de smartphones a través de Bluetooth.
Bluetooth®
Atenuador de canal entre 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, sintonizador
1.100 W, graves NX
Agrega la mejor atmósfera, ambiente y pasión a cualquier fiesta, con miles de luces de colores que parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. Elige fácilmente colores claros para coincidir con tu tema, o escoge uno de los muchos sistemas preseleccionados. Mueve el botón de graves NX para hacer que el espectáculo de luces sea aún más intenso.
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Opiniones
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.