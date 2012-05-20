ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Imagen principal

Descontinuado

Microsistema de DVD por componentes

MCD712/12

3.5

| (4) Opiniones

Obsesión por el sonido

Disfruta de un sonido cinematográfico en la comodidad de tu casa con el microsistema de DVD por componentes Philips. Conecta un dispositivo compatible con USB para reproducir fotos y archivos de música MP3/WMA con un sonido increíble y una potencia de salida total de 100 W RMS.

Ver todos los beneficios

Relájate con excelente música y las mejores películas

Obsesión por el sonido

  • 100 W

Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Con fuerza mejorada en los graves y agudos

En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.

Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. La compatibilidad con DivX® te permite disfrutar de los videos codificados en DivX®. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que guarda archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

4

Opiniones

3
2

20/05/2012

España

España

Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el

Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes

02/01/2012

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes

12/12/2016

Chile

Chile

buen producto

un equipo muy funcional de acuerdo al tamaño y sus caracteristicas. tiene buena potencia y para una casa es suficiente, el unico problema que presenta es que ahora solo suena un parlante, situacion que no he tenido el tiempo de revisar, pero intercambie los parlantes y el problema persiste, no es el parlante sino el conector desde donde salen los cables de audio. su diseño es sobrio y elegante.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microsistema de DVD por componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microsistema de DVD por componentes

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.