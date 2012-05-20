Descontinuado
MCD712/12
Obsesión por el sonido
Disfruta de un sonido cinematográfico en la comodidad de tu casa con el microsistema de DVD por componentes Philips. Conecta un dispositivo compatible con USB para reproducir fotos y archivos de música MP3/WMA con un sonido increíble y una potencia de salida total de 100 W RMS.
100 W
La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.
En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. La compatibilidad con DivX® te permite disfrutar de los videos codificados en DivX®. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que guarda archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.
3.5
de 5
4
Opiniones
JOS59
20/05/2012
España
Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el
Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes
Sí, recomiendo este producto
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02/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes
Sí, recomiendo este producto
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Leonardo
12/12/2016
Chile
buen producto
un equipo muy funcional de acuerdo al tamaño y sus caracteristicas. tiene buena potencia y para una casa es suficiente, el unico problema que presenta es que ahora solo suena un parlante, situacion que no he tenido el tiempo de revisar, pero intercambie los parlantes y el problema persiste, no es el parlante sino el conector desde donde salen los cables de audio. su diseño es sobrio y elegante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD712 Microsistema de DVD por componentes
Sí, recomiendo este producto
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