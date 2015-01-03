Descontinuado
Placas cerámicas
Temperatura de 140 -220 C
Acondicionamiento ionizado
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un cabello perfecto y brillante.
Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
Premios
4.9
de 5
14
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Clawsy01
03/01/2015
Peru
LA FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO RÁPIDO Y LAS PLACAS DE CERÁMICAS SON EXCELENTES
Estoy realmente contenta con el producto que adquirí, me salva en emergencias puesto a que la plancha calienta en 60 segundos brindando un resultado increíble y ya no tengo que preocuparme por si se maltrata mi cabello puesto a que las planchas de cerámica le brindas un acabado brilloso y liso a mi cabello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
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Paoher18
07/09/2018
Colombia
Diseño
Por su tamaño es super práctica para llevarla en cualquier equipaje. Me encanta!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
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cindypvga
31/08/2018
Colombia
Alisado donde sea
[Employee of philipsglobal] La plancha es pequeña y liviana, lo que permite llevarla a cualquier lugar, es muy útil en los viajes y deja el cabello suave y brillante. Las placas calientan rápido lo que agiliza el planchado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth