Descontinuado
FM16FD175B/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
16 GB
Edición Motion 3.2
Con la memoria de 16 GB puedes intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.