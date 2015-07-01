Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.