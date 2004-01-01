Mantén tu contenido en funcionamiento con la conmutación por error

Mantener el contenido en funcionamiento es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección de contenido con una revolucionaria tecnología que reproduce contenido de respaldo en la pantalla en caso de que se produzca una falla en el reproductor de medios. La conmutación por error se inicia automáticamente cuando falla la entrada principal. Simplemente selecciona una conexión de entrada principal y una conexión de conmutación por error, y estarás listo para protección instantánea.