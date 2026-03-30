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  • Pantalla interactiva para la educación
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Descontinuado

Signage SolutionsPantalla E-Line

86BDL4052E/02

Pantalla interactiva para la educación
Inspire la colaboración. Maximice el compromiso. Esta pantalla táctil E-Line de Philips de primera calidad funciona con Android y cuenta con software educativo mejorado y compatibilidad de programas, 20 puntos de contacto y un cristal antirreflejo reforzado.
Ver todos los beneficios

Con tecnología multitáctil

Pantalla interactiva para la educación

  • 86"

  • Con tecnología Android

  • Multitáctil

Capacidad táctil IR avanzada con biseles más pequeños y menos profundos

Tecnología multitáctil capaz de 20 puntos táctiles

Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 20 puntos táctiles al mismo tiempo. Perfecta para aplicaciones colaborativas y competitivas, esta pantalla conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que la hace ideal para entornos educativos, públicos, corporativos, hoteleros y minoristas. El panel táctil cumple con HID, por lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug & Play.

La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

Especificaciones técnicas

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