75BDL6051C/00
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.
Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.
Inspire una colaboración ágil con el modo pizarra. Simplemente active esta función para convertir su pantalla en un lienzo en blanco sobre el cual pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla dedicados. Todo en la pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.
