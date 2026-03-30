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  • Pantalla interactiva para la educación
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Descontinuado

Signage SolutionsPantalla E-Line

75BDL3052E/00

Pantalla interactiva para la educación
La pantalla táctil E-Line de Philips maximiza la interacción e inspira la colaboración con hasta 20 puntos de contacto. Con tecnología Android y un cristal antirreflejo reforzado, está diseñado para soportar el uso diario y pesado en la sala de clases.
Ver todos los beneficios

Con tecnología multitáctil

Pantalla interactiva para la educación

  • 75"

  • Con tecnología Android

  • Multitáctil

Android: Ejecute su propia aplicación o elija su aplicación favorita para ejecutar

Gracias a que el sistema operativo Android está integrado en la pantalla, puede trabajar con el sistema operativo más desarrollado del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla, o bien elija de entre la gran biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde allí. Con el programador integrado, puede organizar las aplicaciones y el contenido en franjas horarias según el cliente y la hora del día, y con la función de orientación automática, mostrar el contenido en formato vertical u horizontal es tan sencillo como girar la pantalla.

La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.

Especificaciones técnicas

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