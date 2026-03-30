Tecnología multitáctil capaz de 20 puntos táctiles

Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 20 puntos táctiles al mismo tiempo. Perfecta para aplicaciones colaborativas y competitivas, esta pantalla conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que la hace ideal para entornos educativos, públicos, corporativos, hoteleros y minoristas. El panel táctil cumple con HID, por lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug & Play.