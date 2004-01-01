65BDL3650Q/02
Destáquese entre la multitud
Informe y cautive con una pantalla digital Philips Q-Line 4K Ultra HD. Esta solución de carteles confiable, fácil de instalar y con tecnología Android está lista para usar ondas para la administración remota, lo que le permite tener el control total, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.
Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente el contenido de respaldo en pantalla en el caso poco probable de una falla de la aplicación o la fuente de entrada. Simplemente seleccione una conexión de entrada principal y una conexión a FailOver, y estará listo para recibir la protección instantánea del contenido.
Programe contenido fácilmente para reproducir desde un USB o desde la memoria interna. La pantalla profesional de Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido que desee y, a continuación, volverá al modo de espera una vez que haya finalizado la reproducción.
Uso compartido de pantalla de forma inalámbrica mediante la red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de manera instantánea y segura, o bien utilice nuestro dispositivo opcional de interacción HDMI para proyectar directamente a la pantalla sin necesidad de conectarse a la red segura.
Con nuestra plataforma SoC Android 10, estas pantallas profesionales de Philips están optimizadas para aplicaciones Android nativas y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Es flexible y segura, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla mantengan su capacidad de respuesta al instante durante más tiempo.
Desbloquee el potencial, la versatilidad y la inteligencia dentro de sus pantallas Philips Q-Line de forma remota con Wave. Esta revolucionaria plataforma en la nube permite tener completamente el control, con una instalación y una configuración simplificadas, monitoreo y control de pantallas, actualización del firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Lo que permite ahorrar tiempo, energía y ayudar con el impacto medioambiental.
