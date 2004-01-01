Conecte y controle su contenido a través de la nube

Conecte y controle su contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Con el explorador basado en Chromium, diseñe su contenido en línea y conecte una sola pantalla o toda su red. Muestre el contenido en modo horizontal y vertical con resolución Full HD. Simplemente conecte la pantalla a Internet mediante el módulo opcional Wi-Fi CRD22 o a través de LAN y disfruta de tus propias listas de reproducción creadas.