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  • Pantalla interactiva para la educación
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Descontinuado

Signage SolutionsPantalla E-Line

65BDL3052E/00

Pantalla interactiva para la educación
La pantalla táctil E-Line de Philips maximiza la interacción e inspira la colaboración con hasta 20 puntos de contacto. Con tecnología Android y un cristal antirreflejo reforzado, está diseñado para soportar el uso diario y pesado en la sala de clases.
Ver todos los beneficios

Con tecnología multitáctil

Pantalla interactiva para la educación

  • 65"

  • Con tecnología Android

  • Multitáctil

Marco táctil sin espacios

Android: Ejecute su propia aplicación o elija su aplicación favorita para ejecutar

Gracias a que el sistema operativo Android está integrado en la pantalla, puede trabajar con el sistema operativo más desarrollado del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla, o bien elija de entre la gran biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde allí. Con el programador integrado, puede organizar las aplicaciones y el contenido en franjas horarias según el cliente y la hora del día, y con la función de orientación automática, mostrar el contenido en formato vertical u horizontal es tan sencillo como girar la pantalla.

Capacidad táctil IR avanzada con biseles más pequeños y menos profundos

Especificaciones técnicas

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