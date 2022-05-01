Descontinuado
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Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.
De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.