Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Cargue los medios en la pantalla y reproduzca el contenido inmediatamente. Si trabaja en conjunto con el explorador interno, esta también sirve como caché de memoria cuando se transmite contenido en línea. Si la red llega a fallar, la memoria interna mantiene el contenido en ejecución mediante la reproducción de una versión almacenada en caché del contenido, lo que garantiza que los medios permanezcan actualizados incluso si la red queda inactiva.