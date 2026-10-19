Asistencia de Philips ¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?

La afeitadora femenina de Philips incluye un cabezal de afeitado y un cabezal de corte. Mire los vídeos o lea el artículo a continuación para aprender a afeitar o recortar el vello de diferentes zonas del cuerpo.

Algunos modelos cuentan con dos velocidades. Seleccione la velocidad que le resulte más cómoda en la zona que desea afeitar. Para cambiar la posición de velocidad, cuando la afeitadora femenina esté encendida, pulse de nuevo el botón de encendido.

Consulte la caja o el manual de usuario para ver qué accesorios incluye su modelo.

Cómo afeitarse las piernas Para afeitarse las piernas, coloque el cabezal de afeitado en el mango. Pulse el botón de encendido/apagado. Coloque la afeitadora sobre la piel y afeite suavemente en dirección contraria a la del crecimiento del vello. Para vello de más de 3 mm de longitud, coloque el peine-guía en el cabezal de afeitado. Recorte previamente el pelo a una longitud de 3 mm antes de afeitarse sin el peine-guía. Cómo afeitarse las axilas Para afeitarse las axilas, coloque el cabezal de afeitado en el mango. Pulse el botón de encendido/apagado. Levante el brazo y coloque la mano detrás de la espalda para estirar la piel. Mueva suavemente la afeitadora hacia arriba y hacia abajo. Para vello de más de 3 mm de longitud, coloque el peine-guía en el cabezal de afeitado. Recorte previamente el pelo a una longitud de 3 mm antes de afeitarse sin el peine-guía. Cómo afeitar, recortar y dar forma a la línea del bikini Utilice el cabezal de corte para la línea del bikini para perfilar y dar forma a la línea del bikini. Utilice la mano libre para estirar la piel. Coloque el cabezal de corte plano sobre la piel para recortar. Coloque el cabezal de corte de forma perpendicular sobre la piel para crear diferentes estilos de vello en la línea del bikini. Para recortar el vello a una longitud de 3 mm, coloque el peine-guía para la línea del bikini en el cabezal de corte. Depiladora facial (solo en modelos específicos) Utilice la depiladora facial para eliminar el vello facial. Para encender la depiladora facial, gire la parte inferior para pasar de "O" a "I". Mueva la depiladora facial sobre la cara, realizando movimientos circulares. La depiladora facial se puede utilizar en el labio superior, la frente, la mandíbula, las mejillas y la barbilla.