¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?

Durante el proceso de fabricación, Philips añade una gota de grasa blanca a la patilla metálica giratoria situada debajo de la unidad de corte de muchos cortapelos, afeitadoras y barberos.
Esta grasa está diseñada para estar siempre presente y mantener la patilla lubricada durante toda la vida útil del producto.
Nota:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG7736/15, HC3525/15, HC5630/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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