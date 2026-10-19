ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?

La leche suele fluir sin esfuerzo en una tetina Natural original, una tetina anticólicos o un biberón tradicional. Por lo tanto, se recomienda una velocidad de flujo más alta al cambiar a las tetinas Natural Response.

Permita que su bebé se familiarice con la nueva tetina. Observe las señales de su bebé para comprobar si es necesario cambiar la tetina. La siguiente tabla ofrece recomendaciones sobre el flujo de la tetina Natural Response para saber por dónde empezar. Vea el vídeo siguiente para obtener más información sobre las señales del bebé durante la alimentación.

¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF263/61, SCF030/27, SCF033/17. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia