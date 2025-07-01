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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?

Debe limpiar su afeitadora femenina Philips con regularidad para que funcione correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento. Límpiela bien y retire los pelos y los restos por completo después de cada uso. Para proteger la lámina, coloque una tapa o un peine-guía al almacenarla.

Los utensilios de limpieza como cepillos, toallas, etc. o los productos químicos pueden causar un desgaste visual prematuro.

No golpee la cuchilla sobre una superficie dura como el fregadero para limpiarla o secarla. Esto podría dañar el dispositivo.

Siga las instrucciones de limpieza que se indican a continuación:

  • Después de cada uso, elimine el pelo acumulado en la lámina soplando.
  • Quite la lámina y la unidad de corte, elimine el pelo acumulado en el cabezal y enjuáguelo.
  • Si es necesario limpiar el cabezal de afeitado más a fondo, prepare un pequeño baño con jabón suave, vuelva a montar y colocar el cabezal de afeitado en el mango, enciéndalo durante un par de segundos mientras sostiene el cabezal en el agua y enjuáguelo bien.
  • Déjelo secar al aire.
  • Guarde el producto de forma segura y proteja la lámina de la presión o los impactos externos colocando una tapa o un peine-guía.  

Consulte el vídeo que aparece a continuación para obtener más información sobre la limpieza y el mantenimiento de su afeitadora femenina.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL130/00, BRL160/00, HP6306/00.

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