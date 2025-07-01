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Asistencia de Philips

¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?

Las depiladoras y afeitadoras femeninas de Philips se pueden utilizar sobre la piel seca o húmeda para eliminar el vello corporal, incluidas las piernas, los brazos, las axilas y la zona del bikini. A continuación encontrará las ventajas de cada método y algunos consejos de uso generales.  

Nota: La depilación no es adecuada para las zonas íntimas (el exterior y el interior de los labios externos). Utilice únicamente un recortador o afeitadora en esta zona con el peine-guía colocado.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE730/10, BRE700/00, BRE730/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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