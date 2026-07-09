Asistencia de Philips ¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?

Puede sustituir rápidamente la cuchilla de su OneBlade cuando ya no ofrezca resultados de afeitado óptimos siguiendo las instrucciones a continuación.



Al final de este artículo encontrará un vídeo más detallado.

Modelos sin interruptor deslizante de liberación de la cuchilla Fije la cuchilla al mango presionándola por ambos bordes para insertarla hasta que encaje en su sitio. Para extraer la cuchilla del mango, presiónela por ambos bordes y retírela. Modelos con interruptor deslizante de liberación de la cuchilla Apague su OneBlade y deslice con cuidado el interruptor de liberación de la cuchilla hacia arriba mientras la sujeta por ambos lados. Deseche correctamente la cuchilla usada. Extraiga la cuchilla de repuesto de su embalaje. Tenga en cuenta que los bordes de la cuchilla están afilados. Presione la cuchilla nueva por ambos lados para insertarla en el mango hasta que oiga un "clic". Vídeo: Cómo sustituir la cuchilla de su Philips OneBlade El primer modelo que se muestra no tiene un interruptor deslizante de liberación de la cuchilla. El segundo modelo que se muestra sí tiene un interruptor deslizante de liberación de la cuchilla.