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Asistencia de Philips

¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?

No, no es necesario retirarlo, ya que ayuda a mantener la cesta de la Philips Airfryer en su sitio. En caso de que se pierda, puede pedirlo a través de la tienda online de Philips o contactar con su centro de servicio local.

¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9252/90, HD9270/91.

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