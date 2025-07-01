Asistencia de Philips ¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?

Los números de modelo y de serie de la depiladora, la afeitadora femenina, el recortador o el eliminador de vello facial de Philips están impresos en la parte posterior del mango del dispositivo. En productos que usan pilas AA reemplazables, también se encuentra dentro del compartimento de las pilas.



El número de modelo suele ser necesario al registrar el producto o buscar información sobre el modelo específico. Comienza con las letras BRE, BRL o BRR, seguidas de tres dígitos, o HP seguidas de cuatro dígitos.



El número de serie está impreso debajo del número de modelo. Se utiliza para identificar la fecha de producción del producto y tiene el formato AASS.



