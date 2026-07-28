Asistencia de Philips ¿Cómo elimino las manchas blancas/marrones de la placa de calentamiento de mi esterilizador Philips Avent?

Las manchas blancas/marrones son depósitos de cal. Se acumulan en los aparatos debido a que los residuos de los minerales que contiene el agua de forma natural no se evaporan cuando esta se calienta. Cuanto más dura sea el agua, más rápido se formarán los depósitos de cal. Aunque la cal no es nociva en sí, resulta antiestética, es difícil de limpiar y puede afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos o dañar sus componentes si se acumula. Se recomienda eliminar los depósitos de cal del esterilizador al menos cada 2 semanas para garantizar un funcionamiento eficaz. Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar los depósitos de cal del dispositivo.

Instrucciones paso a paso Para el esterilizador de biberones Philips Avent SCF291 Vierta 12 ml (2,5 cucharaditas) de vinagre blanco (5 % de ácido acético) y 120 ml de agua en el depósito de agua. Coloque la cesta pequeña en la base. Coloque la tapa encima de la cesta.

Nota: Colocar la cesta pequeña en la base evita que el líquido caliente salpique. Pulse el botón de encendido para encender el aparato. Deje que el aparato funcione durante 5 minutos. Pulse el botón de encendido para apagar el aparato. Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 5 minutos. Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo bien. Elimine los restos de cal con una esponja. Enjuague de nuevo y limpie la base con un paño húmedo.

Nota: Los resultados de la eliminación de los depósitos de cal pueden variar en función de la dureza del agua y la frecuencia de eliminación. Repita el ciclo de eliminación de los depósitos de cal si es necesario. Enjuague la cesta pequeña y la tapa para eliminar la solución de vinagre. Para el esterilizador y secador de biberones Philips Avent SCF293 Vierta 12 ml (2,5 cucharaditas) de vinagre blanco (5 % de ácido acético) y 120 ml de agua en el depósito de agua. Coloque la cesta pequeña en la base. Coloque la tapa encima de la cesta.

Nota: Colocar la cesta pequeña en la base evita que el líquido caliente salpique. Gire el botón de encendido hasta el modo de esterilización. A continuación, pulsa el botón para encender el aparato. Deje que el aparato funcione durante 5 minutos. Pulse el botón de encendido para apagar el aparato. Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 5 minutos. Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo bien. Elimine los restos de cal con una esponja. Enjuague de nuevo y limpie la base con un paño húmedo.

Nota: Los resultados de la eliminación de los depósitos de cal pueden variar en función de la dureza del agua y la frecuencia de eliminación. Repita el ciclo de eliminación de los depósitos de cal si es necesario. Enjuague la cesta pequeña y la tapa para eliminar la solución de vinagre. Nota: Use únicamente descalcificadores a base de ácido cítrico y evite los de otro tipo.