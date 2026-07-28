¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?

El molde para horno debe dejar un poco de espacio a ambos lados cuando lo coloque en la cesta para garantizar que el aire fluya a su alrededor.

Coloque siempre la bandeja para horno en la cesta.

Nunca coloque la bandeja para horno directamente en el recipiente, ya que esto elimina el flujo de aire en el recipiente y hace que solo la parte superior de los alimentos se caliente.

Utilice siempre guantes de cocina cuando maneje los moldes para horno. Los moldes para horno y la cesta de la Philips Airfryer se calientan mucho.

A continuación encontrará los tamaños máximos de moldes para horno que se pueden utilizar en la Airfryer (consulte también la imagen general):



Airfryer tamaño L (compacto)

Modelos: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749

Tamaño máximo: 17 x 16 cm en los bordes exteriores

Diámetro máximo: 16 cm

Altura máxima: 6 cm



Airfryer tamaño XL con ventana

Modelo: HD9257

Tamaño máximo: 19 x 18 cm en los bordes exteriores

Diámetro máximo: 18 cm

Altura máxima: 7 cm



Airfryer tamaño XL

Modelos: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280

Tamaño máximo: 20 x 19 cm en los bordes exteriores

Diámetro máximo de 19 cm

Altura máxima: 7 cm



Airfryer tamaño XXL

Modelos: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870

Tamaño máximo: 21 x 20 cm en los bordes exteriores

Diámetro máximo de 20 cm

Altura máxima: 9 cm



Airfryer tamaño XXL Combi

Modelos: HD9875, HD9880

Tamaño máximo: 22 x 22 cm en los bordes exteriores

Diámetro máximo: 25 cm

Altura máxima: 9 cm / 3,6"