Asistencia de Philips ¿Cómo consigo la aplicación HomeID?

Si la aplicación HomeID se bloquea frecuentemente, pruebe las siguientes opciones, una por una:

1. Cierre y reinicie la aplicación HomeID.

2. Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de la aplicación HomeID. Compruebe si hay actualizaciones en su App Store.

3. Reinicie el teléfono.

4. Vacíe la memoria caché del teléfono (Ajustes / HomeID / Vaciar caché)

5. Como última opción, puede eliminar y volver a instalar la aplicación HomeID.

Si nada de lo anterior funciona, contacte con el servicio de atención al cliente local de Philips.

Requisitos para smartphones y tablets Apple iOS

La aplicación NutriU es compatible con iPhones de Apple. Asegúrese de tener instalada la versión iOS 14.0 o superior.



Android

Si utiliza un dispositivo inteligente con Android, necesitará Android 9.0 o superior.



La aplicación también se puede ejecutar en tablets, pero, al estar diseñada para smartphones, es posible que no se vea correctamente en ellas.