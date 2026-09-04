¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?

Los chupetes para recién nacidos de Philips Avent son nuestros chupetes sin anilla más ligeros y pequeños para ayudar a su bebé recién nacido. Este flujo de aire adicional ayuda a prevenir la sequedad e irritación de la piel. El chupete ultra start también trae una funda de transporte y esterilización para esterilizar el chupete en el microondas. El chupete ultra start también está disponible en la versión Nighttime.