Ventajas de la silicona en comparación con el látex:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF099/22 , SCF099/21 , SCF080/20 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?