Asistencia de Philips ¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?

Siga las instrucciones que se indican a continuación para colocar y extraer el cabezal de afeitado (y la lámina) de la afeitadora femenina Philips. Los números de los pasos se corresponden con las siguientes ilustraciones.

Para colocar el cabezal de afeitado, presiónelo suavemente sobre el mango hasta que encaje en su sitio. Para retirarlo, pulse el botón de liberación y levante el cabezal del mango. Para extraer la lámina, tire de ella suavemente hacia fuera del cabezal de afeitado (en algunos modelos anteriores de afeitadora femenina, el cabezal incluye un botón deslizante para soltar la lámina).

Consejo: El siguiente vídeo ofrece orientación adicional. No obstante, su modelo puede diferir visualmente del que se muestra.