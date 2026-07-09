¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?

La función de chorro de aire frío del secador Philips libera aire frío. Utilice esta función al terminar de secar una sección para fijar el peinado y obtener un resultado brillante.
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