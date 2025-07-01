Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent

Por motivos de seguridad e higiene, recomendamos sustituir el chupete tras 4 semanas de uso. El chupete se puede sustituir incluso antes si está dañado. Sustituya el chupete Philips Avent si está dañado de algún modo. Instrucciones de comprobación:

Compruebe el chupete antes de cada uso Tire de todas las piezas del chupete en todas direcciones para comprobar si hay signos de debilidad Asegúrese de que el chupete no tiene grietas

Un chupete descolorido es seguro y no dañará a su bebé, siempre y cuando esté en buenas condiciones.