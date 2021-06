¿Es seguro usar una lámina de afeitado para el cuerpo?

Si desea saber si es seguro utilizar una lámina de afeitado sobre el cuerpo, consulte la siguiente información.



Todos los productos de Philips que incluyen una lámina de afeitado son aptos para utilizarlos sobre la piel. Philips no es una autoridad dermatológica y no puede proporcionar consejos relacionados con la piel, el vello o las uñas en casos individuales.



Antes de utilizar un producto de Philips con lámina de afeitado, es recomendable comprobar visualmente el dispositivo de arreglo personal para asegurarse de que la lámina de afeitado está intacta. Sustituya la lámina inmediatamente si está dañada, a través de nuestra tienda web o del servicio de atención al cliente de su zona.



Puede utilizar la lámina de afeitado para recortar y afeitar el vello corporal por debajo de la línea del cuello, por ejemplo, en axilas, brazos, piernas y la zona púbica. No se recomienda su uso en la cara o el cuero cabelludo, ya que los resultados no serán los deseados y podría dañar la piel.



Algunos productos incluyen accesorios adicionales para su uso en áreas sensibles, como la zona púbica. Para obtener más información sobre el uso de estos accesorios, consulte el manual de usuario o póngase en contacto con nosotros.



Si aún tiene dudas sobre el uso de dispositivos Philips con lámina de afeitado, consulte a un médico o profesional sanitario si su piel es adecuada para este tipo de dispositivo de arreglo personal.